Uomini e donne, Gemma parte con il botto: scarica Tony e punta a Maurizio

"È una bella persona ma non è scattato nulla", senza troppi giri di parole Gemma Galgani, all'avvio della nuova stagione di Uomini e donne, scarica il "giovane" Antonino (nonostante la prima uscita dicesse ben altro) dicendosi non interessata a proseguire la conoscenza anche se, a monte, i motivi sarebbero ben altri.

Gemma avrebbe infatti perso la testa per Maurizio un uomo ben più giovane di lei (coetaneo di Antonino) con il quale si sarebbe instaurato un bel feeling, ampiamente palesato in un'esterna ai limiti del hot con una Gemma in versione seduttrice che ammicca e cerca il contatto con il cavaliere. Lui non si è sbilanciato più di tanto e non si è detto attratto dalla dama (se non di testa), ma lei ha parlato di empatia, di intesa che, probabilmente la Galgani spera possano sfociare in altro.

Il due di picche dato ad Antonino non è però passato sotto traccia tanto che Barbara De Santi l'ha definita un Silvio al femminile. Parole che hanno trovato l'applauso di Gianni che ha sottolineato come l'atteggiamento della dama sia stato ben diverso nelle due esterne e che del romanticismo tanto decatanto (e ricercato in altre situazioni) ci sia ben poco.