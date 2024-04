Uomini e donne, Gemma sotto accusa: "Sei solo in cerca di sesso"

Gemma Galgani "scarica" il giovane cavaliere dopo una sola uscita: "Non c'è stata quell'empatia, non c'è stato un punto di incontro nella conversazione", ha dichiarato la dama. Parole che hanno fatto insorgere lo studio. La storica dama colleziona un'altra frequentazione pre termine e, ancora una volta, la motivazione solleva una discussione in studio

"Non è accettabile da una donna di 75 anni - chiosa Tina Cipollari - può basarsi sul fatto che non ha sentito le farfalle? Ho ragione io...sei in cerca di sesso". A ruota la segue Gianni il quale sottolinea come, da un po' di tempo a questa parte Gemma sembra frenata e le motivazioni che riporta in studio lasciano a desiderare.

La dama puntualizza come non sia scattato nulla e gli opinionisti, supportati dalla padrona di casa, le fanno presente come: "Al primo incontro di che vuoi parlare?". I modi gentili e l'educazione mostrata dal cavaliere portano Maria De Filippi ad invitarlo a rimanere nel parterre maschile. Proposta accolta dal 51enne.