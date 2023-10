Uomini e donne, Giorgio Alfieri spara a zero su Sossio Aruta:" È un deficiente, ha bisogno di un insegnante di sostegno"

Giorgio Alfieri ha trascorso i suoi 20 anni li ha trascorsi in tv. Si è fatto conoscere con "Campioni" il reality Mediaset incentrato sui giovani talenti che cercavano di sfondare nel calcio (lo stesso che lanciò Gianfranco Apicerni, oggi postino di C'è posta per te e Sossio Aruta, cavaliere di Uomini e donne ed ex gieffino) e poi con Uomini e donne dove venne scelto come tronista e fece il suo percorso ucendo con la giovane Marina Luciani, diventata poi madre di sua figlia Asia.

Di lui si ricordano indubbiamente la bellezza ma anche il piglio e la capacità di stare al centro della scena. Qualità che riconobbe anche Maria De Filippi che lo volle poi con sè in la produzione televisiva di "Selfie – Le cose cambiano". Ma continuò poi con Roberto Cenci:" Ho fatto l'assistente alla regia, aiuto regia, seconda regia, ho fatto un po' tutto con Roberto e ho imparato un sacco di cose - ha spiegato - Ho lavorato coi più grandi: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Alessia Marcuzzi. Ho fatto un sacco di programmi e la carriera andava bene. Poi mi hanno fatto ‘sta sorpresa e me la so' presa ‘nder…come dicono a Pavia".

Ha parlato dell'ospitata al programma di Caterina Balivo dove si è sentito tradito dagli autori televisivi perchè gli era stato detto di essere stato invitato dalla conduttrice, ma alla fine è emerso che era lui che aveva scritto al programma, cosa che non gli è piaciuta affatto.

Oggi è un uomo, un padre separato che si è allontanato dal mondo dello spettacolo e lavora nella nautica.

Nei giorni scorsi si è raccontato a FanPage e si è lasciato andare ad un lungo sfogo nei confronti dei suoi "ex colleghi".Il primo è stato Sossio Aruta, suo compagno d'avventura a Campioni. "Aruta come calciatore ha avuto una carriera più brillante, tra virgolette - ha dichiarato Alfieri - Per il resto, lui secondo me ha bisogno tipo di un insegnante di sostegno. Nella vita ha raccolto e raccoglierà quello che si merita. Non aggiungo altro. È un deficiente. S'è visto pure come s'è comportato a Temptation Island, è uno sfigato. Pensava di essere amico di Bettarini ma non ha capito che non se lo fila nessuno. Lascia il tempo che trova come persona".

Ha parlato poi del suo passato e, come è successo a molti, ha raccontato di aver avuto dei problemi finanziari. "Ho avuto un momento difficile, ma poi sono riuscito a svoltare e ribaltare la situazione - ha spiegato - È durato poco, per fortuna. I problemi nascono dal fatto di aver lavorato in televisione, con le agenzie. Alla fine ho detto addio a tutti dopo dieci anni di brillante carriera al fianco di Roberto Cenci, ho salutato tutti e ho ricominciato da capo".

Per quanto riguarda la figlia Asia: "Ormai è una ragazza di 15 anni - ha spiegato - La tv? Non vuole saperne e comunque gliela sconsiglio, ma la sconsiglio a tutti quelli che sognano di fare i tronisti. I soldi a 20 anni non fanno bene". Mentre per quanto riguarda il rapporto con la madre di sua figlia: "è quello di due genitori che sono separati da anni. Siamo tranquilli".