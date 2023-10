Uomini e donne, duro confronto tra Silvio e Donatella: dopo la notte d'amore volano insulti

Tutto ci si aspettava tranne che due la frequentazione tra Silvio e Donatella giungesse al capolinea dopo il racconto romantico-passionale della loro prima notte d'amore.

Alla base ci sarebbero dei ragionamenti fatti con la redazione sul futuro della coppia. La dama non esclude la possibilità di una convivenza anche perchè lei vive in Toscana con il figlio e lui in Piemonte, Silvio invece prende tempo (pare anche perchè la dama ha un peloso al seguito) e ne nasce un vespaio.

Lei gli dà del bugiardo lui non accetta tali epiteti e tra i due nasce un confronto acceso che si conclude con la dama che se ne torna a posto in lacrime, giurando di non voler avere nulla a che fare con l'ex di Gemma.

Maria, vedendo le reazioni dei due li invita ad uscire dallo studio per un confronto senza telecamere nè pubblico. Tornerà il sereno tra i due?