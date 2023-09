Uomini e donne, Elio e Tina di nuovo ai ferri corti: l'opinionista non dimentica

Tina non ha dimenticato e non è certo tipa da andare oltre. Le offese mosse nella passata stagione da Elio, il cavaliere che aveva avuto anche una frequentazione con Gemma, non sono un lontano ricordo per l'opinionista che, nelle prime puntate, si è ben vista dall'avvicinarsi al campano.

Il cavaliere invece, ha tentato di fare come nulla fosse, ma anche un semplice saluto, all'opinionista è sembrato fuori luogo. Da qui sono partiti una serie di epiteti, non certo carini e l'atmosfera si è fatta subito incandescente. Nella discusisione si è poi inserito anche Gianni.

"I buffoni stanno bene a casa sua - ha dichiarato Tina - dopo che abbiamo parlato di denunce, di querele, vieni li e mi dici voglio salutarti...ma che uomo sei?". L'opinionista ha inoltre aggiunto che quello di Elio fosse un gesto solo a favore di telecamere: "Ancora una volta vuoi far passare che io sono la maleducata", ha sottolineato Tina.

Elio si appella alla "buona educazione" ma Tina non sente ragioni: "Il saluto non si nega a nessuno", dichiara il cavaliere ma l'opinionista senza indugio replica: "Io a te lo nego".