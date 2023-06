Uomini e donne, Ludovica Valli e il sesso: "Intimità dopo il secondo figlio? Non ce n'è"

Lo scorso febbraio Ludovica Valli ha dato alla luce Otto Edoardo, il secondo figlio (la primogenita è Anastasia Ludovica di appena 2 anni) nato dalla relazione con l'imprenditore Gianmaria Di Gregorio, una nascita che ha portato indubbiamente grande gioia nelle vite dei due genitori ma che li ha anche messi a dura prova.

Come tutti sanno i primi mesi sono particolarmente intensi: si dorme poco, ogni attenzione è per il piccolo, e se il bimbo non è il primogenito diventa tutto ancor più complicato e anche ritagliarsi dei momenti di coppia può sembrare una mission impossible.

"Per ora di momenti per me e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero", ha dichiarato l'ex tronista incalzata dalle domande social dei followers. La giovane si è detta consapevole che sono "Dei periodi passeggeri" e ha sottolineato come continua a tenerci molto ai momenti di intimità con il suo compagno augurandosi di riuscire presto a riavere la loro complicità: "Ovvio che il tempo per noi dobbiamo trovarlo", ha puntualizzato.

Ora, la più piccola delle sorelle Valli, si trova ad Ibiza con l'intera famiglia, e ci rimarrà per tutto il periodo estivo dal momento che il lavoro del compagno è per lo più nell'isola spagnola e quindi trascorrerà l'intera estate lì come è stato negli anni passati.