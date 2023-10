Uomini e donne, l'affondo di Michele a Manuela: "Non sei tagliata per fare la tronista"

Torna il sereno tra la tronista e Michele, il corteggiatore dalla battuta pronta. I due sono usciti in esterna e, per la prima volta, Manuela Carriero ha rotto gli schemi e l'ha abbracciato nonostante lui abbia avanzato una serie di dichiarazioni "discutibili".

L'impiegato del Comune di Capri ha infatti lanciato una serie di frecciatine alla tronista tipo: "Ti sto esaminando", "Devo capire", "Ti vedo moscia" o ancor peggio "Non sei tagliata per fare la tronista perchè sei remissiva" che sono però cadute nel vuoto perchè la tronista ha "giustificato" tali esternazioni dicendo che il corteggiatore la sta conoscendo e per queste cose ci vuole tempo.

Gianni Sperti allarga le braccia poichè ha la sensazione che la tronista sia talmente coinvolta che non vede o non dà il giusto peso alle parole.

Sulla questione interviene anche Carlo, l'altro corteggiatore che sta conoscendo Manuela. Il giovane imprenditore è abbastanza convinto che Manuela subisca un po' il fascino di Michele e non colga che lui giochi con lei.

Al momento del ballo Manuela è un po' in difficoltà ma alla fine sceglie Michele, tra i rumors del pubblico.