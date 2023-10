Uomini e donne, Manuela scossa dall'assenza di Michele: Carlo si fa spazio

Il giorno dopo l'eliminazione di Michele, il corteggiatore campano che ha fatto girare la testa a Manuela Carriero, la tronista torna in studio e sembra che l'entusiamo non sia dei migliori. A notarlo sono Gianni e Tina ma anche Carlo, l'altro corteggiatore, antagonista di Michele, con il quale la tronista ha trascorso del tempo in esterna.

Carlo sottolinea come non stia lì "a fare la Serie B". Notando l'atteggiamento un po' sommesso della tronista spiega come non sembra sia finita tra lei e Michele; tesi avvalorata anche da Gianni. La tronista spiega di essere ancora scossa da quanto accaduto in puntata ma al tempo stesso sottolinea come sia stata bene con lui in esterna; sentimento condiviso dal corteggiatore.

Durante l'esterna Manuela si apre molto con Carlo e spiega come non voglia più soffrire per amore e come nell'ultimo anno abbia cambiato spesso casa alla ricerca forse di una stabilità/serenità che le mancava

Mentre Manuela e Carlo cercano di ripartire, arriva un nuovo corteggiatore: Tommaso, 28enne romano, single da due anni con una relazione alle spalle di 7 anni.