Uomini e donne, un "nuovo Riccardo" tra i cavalieri: Roberta lo scarica dopo la prima uscita

Bello, affascinante, ma con le idee non troppo chiare. Marco, il nuovo cavaliere arrivato nel parterre maschile del Trono over, per molti aspetti ricorda Riccardo Guarnieri (grande assente in questo avvio di stagione) e tra le sue prime "vittime" c'è Roberta Di Padua.

La dama è uscita con lui e ha mostrato interesse nei suoi confronti ma quando lui ha iniziato a latitare nei messaggi (e nel frattempo usciva con altre due dame) lei ha deciso di chiudere. "È stata una serata bellissima e divertente, sono rimasto molto lusingato dalla conclusione della serata, mi è piaciuto il suo se ti va ci vediamo domenica", ha dichiarato il cavaliere che poi però si è dileguato.

Roberta davanti a questo tentennamento ha deciso di chiudere soprattutto davanti alle dichiarazioni di lui: "Sono portato a soppesare le mie sensazioni, non parto in quarta". La dama di Cassino ha sottolineato che sono opposti, lui un diesel lei parte a mille e lei chiude la frequentazione con un : "Il buongiorno si vede dal mattino", tra gli applausi di Tina.

Lui prova a salvarsi in coorner con delle giustificazioni che però fanno acqua con Claudia ed Emanuele, le altre dame con le quali è uscito, che seguono a ruota Roberta lasciando Marco da solo a centro studio.