Uomini e donne, Andrea Cerioli pronto al matrimonio: "Sto aspettando il momento propizio per la proposta"

Se glielo avessero chiesto in passato, si sarebbe (forse) irrigidito o avrebbe sviato i discorsi ma oggi no, «Il matrimonio? Sicuramente, sicuramente sì, ci sarà», ha confessato il neo papà Andrea Cerioli, in una recente intervista a Casa Sdl, parlando della sua relazione con Arianna Cirrincione.

Conosciutisi all'interno di Uomini e donne cinque anni fa, i due hanno vissuto un crescendo di emozioni, ma la più bella è stata il mese scorso quando a riempire la loro casa è arrivata Allegra. Bimba desideratissima dall'ex tronista che durante tutto il percorso della gravidanza si era detto quasi in difficoltà nel gestire l'ansia per l'arrivo della piccola.

«Sto aspettando il momento propizio per la proposta - ha aggiunto il neo papà - mi piacerebbe anche che la bambina, in qualche modo, se lo potesse godere. Senza fretta, arriva tutto». Quindi non sembra imminente il momento ma è sicuramente molto sentito. Come reagirà la compagna?