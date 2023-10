Uomini e donne, Maurizio "usava" Gemma per la sua popolarità

Mentre Gemma sta cercando di metabolizzare la fine della sua frequentazione con Maurizio, nel confronto a centro studio emergono nuovi dettagli che mettono in dubbio la buona fede del cavaliere. La cosa che più dà da pensare è il fatto che Gemma e Maurizio non si siano mai visti da soli e che piuttosto la dama sia sempre stata invitata ad eventi legati al lavoro del cavaliere e che, il più delle volte, sia stata "affidata" a persone dell'enturage di Maurizio, ma con quale fine?

La dama riferisce che tra le persone alle quali è stata "affidata" durante il lavoro di Maurizio, una in particolare si occupasse di organizzazione di eventi. Maurizio nega la cosa ma Gemma è piuttosto ferma nella sua ricostruzione dei fatti. Ecco che l'analisi che ne deriva è che il cavaliere abbia forse voluto sfruttare la popolarità di Gemma per un proprio tornaconto.

In tutta questa vicenda Maria De Filippi cerca di far ragionare la dama facendole capire che blocchi, o non blocchi, lui più in là di questo non va. La dama è affanta ma capisce che continuare questa frequentazione non porterebbe a nulla e forse, con mente più lucida capisce di aver preso un abbaglio.