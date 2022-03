Uomini e donne, Megghi Galo e il suo dramma famigliare: "Ho perso un altro bambino e mamma lotta contro un tumore"

Un anno fa raccontava in lacrime la perdita del suo piccolino "Troppo forte per morire, troppo fragile per vivere". La vita di Megghi Galo non è per nulla facile. Rialzarsi dopo la morte prematura di un figlio che per 8 mesi hai coccolato nel tuo ventre è forse una delle prove più difficili che la vita ti riserva, ma lei ce l'ha fatta.

Nel settembre 2021 ha scoperto che dentro di lei stava crescendo un'altra vita ma non ha nemmeno avuto il tempo di gioire della notizia che la mamma "colei che con il suo coraggio è scappata dalla povertà 20 anni fa e mi ha cosegnato questa meravigliosa opportunità che è stata l'Italia", stava lottando con un tumore.

Angoscia e dolore hanno pervaso la giovane influncer che di lì a poco ha perso anche il secondo figlio che portava in grembo.

A raccontare il retroscena di queste drammatiche vicende è stata la stessa Megghi Galo, attraverso un post pubblicato sui social il giorno della festa della donna. Un messaggio di forza ma al tempo stesso di grande fragilità: "Lottiamo nell'ombra, ma lottiamo! Aiamo invincibili, siamo una forza della natura, siamo una famiglia ed io sono una donna finalmente ed il mio compito è difenderla!".

Messaggio che ha ricevuto decine di migliaia di like e che ha portato tutti gli ex "colleghi" di Megghi a stringersi a lei con un messaggio. Da Valentina Vignali a Giulietta Cavaglià a Gianluca Tornese, Virginia Sablum, Nunzia Sansone solo per citare alcuni degli ex protagonisti di Uomini e donne.