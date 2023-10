Uomini e donne, Gemma e Maurizio ai titoli di coda? Il bacio non arriva e la dama si spazientisce

L'epilogo delle ultime puntate di Uomini e donne, trasmesse negli giorni scorsi, ha creato grande suspence: in ballo il futuro tante coppie "in erba". Secondo quanto trapelato dal profilo social di Lorenzo Pugnaloni nell'ultima registrazione (che vedremo in onda nelle prossime settimane) molto spazio è stato dato al Trono over (i tronisti non sarebbero nemmeno entrati in puntata) dove c'è grande attesa attorno alla frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio.

I due avrebbero trascorso del tempo insieme dalle parti di lui, in Toscana, ma, ancora una volta, non ci sarebbe stato alcun momento di intimità. Non una novità visti i precedenti, ma se prima Gemma si diceva pronta ad aspettare ora inizia a spazientirsi.

A lui non è scattato quel qualcosa in più, dice, pertanto a parte qualche abbraccio Gemma non raccoglie nulla. Sarà motivo di chiusura tra i due? Non resta che attendere.