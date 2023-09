Uomini e donne, Over ma non a letto: mentre Gemma va in bianco scoppia la passione tra Silvio e Donatella

Accusato di essere volgare, troppo spinto, quasi rozzo, Silvio ritrova l'amore con Donatelle e Gemma rimane a guardare. Il cavaliere di Novara per mesi ha corteggiato la Galgani con uscite, atteggiamenti intime, inviti piccanti ma la dama ha deciso di scaricarlo non ritenendolo adatto a lei.

Chiusa la frequentazione con Gemma Silvio è però rimasto in trasmissione e, in questo avvio di stagione ha conosciuto Donatella, una sessantenne toscana, vedova, con la quale è sembrata esserci grande complicità sin dal primo sguardo.

I due hanno iniziato a frequentarsi e si sono trovati talmente bene che hanno deciso di lasciarsi andare e, come confessato dalla dama in trasmissione hanno fatto l'amore. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, compresa Gemma che è rimasta "in piccionaia a guardare".

SIlvio e Donatella si sono mostrati molto disinvolti e complici, felici di aver fatto quel passo che li ha fatti riscoprire passionali, quasi come due ragazzini.