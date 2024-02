Valentina Ferragni, una domanda di troppo sulla sorella Chiara: la sua reazione

Si è sempre esposta in sostegno della sorella, sia nei momenti più felici che in quelli difficili, ma questa volta Valentina Ferragni preferisce rispettare la privacy di Chiara. A chi l'ha incontrata alla sfilata di Tod's, allestita alla Milano fashion week, l'influencer 31enne ha risposto sottraendosi a una presa di posizione.

È stato un cronista dell'Ansa a chiedere a Valentina un parere sul divorzio tra Chiara e il marito Fedez, di cui si parla molto in questi giorni. Ma Valentina ha preferito non esporsi: "Preferiscono parlare anche perché non riguarda me. Parlerà lei", ha detto. Difatti di lì a poco l'influencer avrebbe rilasciato un breve commento in merito alla crisi con il marito: "La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Comunque è mio marito e secondo me in certe situazioni di caos esterno le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia".

Sono queste al momento le uniche parole che Chiara e la sua famiglia affidano alla sfera pubblica e alla stampa. In un momento così complesso, l'imprenditrice ha deciso anche di saltare il tradizionale appuntamento alle sfilate della settimana della moda milanese. Presente invece la sorella, che come lei ha seguito la carriera da influencer, tanto da avere oggi 4.6 milioni di follower. E presente anche Fedez, che ieri era in prima fila all'evento di Donatella Versace: "È un'amica e mi è vicino in questo momento", ha dichiarato il rapper".

Già in passato Valentina aveva mostrato pubblicamente tutto il sostegno alla sorella maggiore. A dicembre, proprio in occasione del caso balocco, le aveva scritto una lettera: "Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l'emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio)".