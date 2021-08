Valentino Rossi papà, parla la (inseparabile) suocera

Regalo di compleanno migliore non poteva desiderare Teresa Del Giudice, mamma di Francesca Sofia Novello, l'influencer che presto darà alla luce il primo figlio avuto con Valentino Rossi. Da sempre vicina alla coppia sia umanamente che professionalmente, la milanese ha voluto festeggiare la lieta notizia con un post pubblicato su Instagram: "Quale regalo più bello per il mio compleanno", ha scritto facendo i migliori auguri a Francesca e Valentino. Tra i commenti, quello della figlia: "Auguri mamma, anzi nonna".

Teresa Del Giudice, inseparabile dalla figlia

Forte è il legame che unisce madre e figlia. In particolare Teresa si era fatta conoscere dal pubblico in occasione del Festival di Sanremo 2020, quando Francesca Sofia aveva partecipato come protagonista in occasione di una delle cinque serate e lei, come da prassi, l'aveva seguita nelle vesti di agente.

Del Giudice, tremila follower su Instagram, lavora proprio nel management della ragazza e, proprio in occasione della kermesse canora, fu la prima a difenderla dalle polemiche suscitate attorno alla sua partecipazione. "In hotel a Sanremo dormiamo insieme nel lettone - disse all'epoca Francesca Sofia - È la mia bellissima e dolcissima mamma". La signora ha anche un altro figlio, Niccolò, non conosciuto nel mondo dello spettacolo.

La storia tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Teresa si appresta così a diventare nonna. La notizia della gravidanza ha raggiunto oltre un milione di persone nel post condiviso ieri pomeriggio dal "Dottore". Francesca e il campione di motociclismo fanno coppia dal 2016. "Forse ho trovato la donna giusta per fare un figlio", aveva detto il campione di motociclismo qualche tempo fa. E così è stato. Modella e influencer nata ad Arese, in provincia di Milano, nel 1993, la futura mamma è una ex ombrellina diventata nota proprio grazie alla love story col campione sportivo: oggi su Instagram vanta 395mila follower, a cui racconterà del suo piccolo erede.