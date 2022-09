Valeria Graci: "Ho scoperto di avere l'otosclerosi, ho le protesi alle orecchie"

Nel programma Nudi per la vita condotto su Rai2 da Mara Maionchi, Valeria Graci ha voluto mettersi in gioco in prima persona per raggiungere due obiettivi: l'accettazione di sé e la sensibilizzare del pubblico sull'importanza della prevenzione del cancro al seno. Temi fondamentali per la comica e attrice 42enne, da domenica nel cast di Citofonare Rai2 accanto a Simona Ventura e Paola Perego. Importanti soprattutto per la sua esperienza personale, segnata dai problemi di salute raccontati in un'intervista al settimanale Oggi.

Valeria Graci: "Ho le protesi alle orecchie"

"Undici anni fa, subito dopo il parto ero dimagrita, stressata tremavo" ha confidato Valeria Graci parlando di un malessere che solo dopo alcuni controlli medici ha scoperto essere causato dal malfunzionamento della tiroide. La cura è durata due anni "con un farmaco tossico, e da magra magra che ero, ho preso chili, sono stata disarmonica per un po' di tempo" ha aggiunto ancora l'attrice, rivelando di aver dovuto affrontare anche la diagnosi di otosclerosi, un disturbo ereditario dell'udito per cui oggi porta un apparecchio: "E ora ho le protesi alle orecchie, invece che alle tette", ha detto con la consueta ironia che la caratterizza.

Quest'estate la foto di Valeria Graci in bikini, fiera delle sue forme e del suo corpo, ha destato molta ammirazione: "Sono consapevole di quello che sono, della mia età e della mia fisicità. Ci ho lavorato, ho fatto analisi" spiega adesso l'attrice certa che la gente abbia bisogno di verità, senza filtri.

Il rapporto con Katia Follesa

Per dieci anni con Katia Follesa ha formato il duo comico Katia & Valeria, prendendo parte del cast di alcune trasmissioni tv come Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik. Poi si sono sciolte come coppia artistica, ma il loro rapporto oggi continua: "Con lei abbiamo avuto il coraggio di mandarci a quel paese, di dirci 'quanto sei stron*a', di prendere strade diverse. Però l'amicizia rimane, stasera andiamo a ballare alla balera dell'Ortica con i bambini" ha affermato Valeria che è anche mamma di un figlio, Pierluigi, oggi 11enne, avuto dall'ex compagno.