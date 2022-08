Aldo Andrea Cassi in libreria con "Uccidere il tiranno. Storia del tirannicidio da Cesare a Gheddafi"

Il tiranno si venera, si teme, si serve, finché non si uccide. Non c’è tiranno che non sia stato esposto al rischio di omicidio, come se la tirannide implicasse questa possibilità non solo di fatto, ma anche di diritto. E in effetti la tradizione politico-giuridica occidentale si è interrogata fin dai suoi albori, nell’antica Grecia, se, quando e in quali termini fosse lecito uccidere il tyrannus. Se la tirannia è una costante dell’esperienza politica – pur con modalità e forme diverse, da Cesare a Gheddafi – lo sarà sempre anche la necessità di rovesciarla con la forza, ovvero attraverso il tirannicidio perché, come vuole la tradizione: Sic semper tyrannis!

Aldo Andrea Cassi

Salerno

ISBN 9788869736797

Pag. 180 – 15,00 €