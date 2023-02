‘Bocconi e Luiss Manuale di preparazione’, di AA.VV.

Nuova edizione 2023 rivista e aggiornata considerando le modifiche introdotte nei test ufficiali dal 2022. Ampio spazio alle materie presenti nei test di ammissione per Bocconi, LUISS, Cattolica e LIUC: matematica, logica, pensiero critico, comprensione di brani, cultura generale, inglese e ragionamento numerico. Comprende anche una sezione dedicata al SAT, preziose informazioni sui test e sui criteri di selezione, suggerimenti pratici su come affrontare con successo la prova (uso ragionato del tempo a disposizione, strategie risolutive, gestione delle domande più difficili). La nuova edizione include inoltre MyDesk, l’esclusiva piattaforma digitale per potenziare la preparazione dello studente.

Bocconi e Luiss Manuale di preparazione

AA.VV.

Alpha Test

ISBN 9788848325509

Pag. 416 – 39,90 €