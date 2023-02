‘Che cos’è il tempo?’, di Julie Morstad

Il tempo è un fiore, che prima era un seme e che domani perderà i suoi petali. Il tempo è come una ragnatela: delicato, sottile, difficile da vedere. Il tempo è una pietra, che un milione di anni fa era una montagna. È un dente che dondola, un viso che cambia, un sole che tramonta. Può essere una linea, ma anche un cerchio.

Selezionato tra i New York Times/New York Public Library Best Illustrated Children’s Book 2021. Tradotto in 7 lingue.

“Con Morstad siamo in buone mani: è una delle più talentuose autrici viventi di albi illustrati” — Mac Barnett

Julie Morstad è un’autrice e illustratrice canadese. I suoi albi illustrati sono stati tradotti in varie lingue e hanno ricevuto diversi riconoscimenti. Con Terre di mezzo Editore ha già pubblicato Pronti via!

Che cos’è il tempo?

Julie Morstad

Terre di mezzo

ISBN 9791259960931

Pag. 56 - 18,00 €