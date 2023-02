‘I patrioti’, di Sana Krasikov

Florence Fein è figlia di genitori ebrei e nipote di una donna russa. Idealista e nauseata dalle contraddizioni del proprio paese, decide di lasciare New York per trasferirsi nella terra d’origine della nonna, inseguendo il sogno socialista e la promessa di un amore oltreoceano. Giunta a destinazione, però, le speranze svaniscono una dopo l’altra. Molti anni dopo, il figlio di Florence, Julian, emigra di nuovo verso gli Stati Uniti. Quando viene a sapere che il fascicolo del kgb su sua madre è stato aperto, organizza un viaggio d’affari per scoprire tutta la verità. Ma il cerchio non si è ancora chiuso: per chiuderlo definitivamente Julian dovrà anche convincere suo figlio, l’ostinato Lenny, che nel frattempo sta cercando di fare fortuna nella spietata Russia di Putin, a tornare a casa.

I patrioti

Sana Krasikov

Fazi

ISBN 9788893258401

Pag. 800 – 20,00 €