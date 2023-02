‘Il re della foresta’, di Attilio Cassinelli

Un tempo il leone non aveva la criniera, era identico alla leonessa. “Come posso essere eletto Re della foresta se assomiglio a una femmina?”, chiedeva. Stanca di sentirlo, la leonessa lo portò dallo stregone per risolvere il problema. Il saggio propose decine di soluzioni, ma lui rifiutò tutto, fino all’ultima proposta: una coda di volpe… Con il suo segno inconfondibile, Attilio ci racconta come e perché il leone divenne il Re della foresta.

Il re della foresta

Attilio Cassinelli

Lapis

ISBN 9788878749030

Pag. 72 – 14,00 €, illustrato, età 4+