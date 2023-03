‘La bizzarra società segreta di Mr Moore’, di Gloria Danili

Londra, 1860. Leopold è un ragazzino sensibile e sognatore che viene affidato allo zio, celebre e cinico avvocato, per essere avviato alla professione. Ma non è lo studio della Legge che lo appassiona, bensì la scoperta di una misteriosa serra abbandonata che nasconde un incredibile passato. Leopold e Mr Moore, un anziano signore in cerca di sé stesso, insieme alla sgangherata ciurma della Topsy-Turvy Tea Society, avranno la meglio in una disputa con l’élite londinese di cui lo zio è capofila. A tifare per loro personaggi storici come Charles Darwin, Lewis Carroll e la regina Victoria.

La bizzarra società segreta di Mr Moore

Gloria Danili

Edizioni Corsare

ISBN 9788899136864

Pag. 182 – 12,00 €, età 10+