‘La Signora Leoparda’, di Natalia Shaloshvili

La Signora Leoparda guida il bus. Ogni mattina porta su e giù per la città tutti gli animali. Finché un giorno un’auto la sorpassa a tutta velocità. “Ma è meraviglioso!” commentano i passeggeri. E uno dopo l’altro cominciano a usare la macchina. Il bus non serve più e, con tutto quel traffico, persino l’albero della Signora Leoparda è diventato di troppo. Che fare? Alla Leoparda, ormai senza lavoro, non resta che lanciare una nuova moda, qualcosa di ancora più rapido, agile e leggero…

Natalia Shaloshvili ha iniziato la carriera di illustratrice lavorando nella moda e con importanti agenzie di comunicazione, poi ha scoperto la sua vera passione: i libri per bambini. I suoi albi illustrati sono pubblicati da editori di diversi Paesi. Per Terre di mezzo Editore ha già pubblicato Un gattino come te.

La Signora Leoparda

Natalia Shaloshvili

Terre di mezzo

ISBN 9791259961259

Pag. 56 - 16,00 €