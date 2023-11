La carica dei 300mila a Lucca: nonostante maltempo e polemiche, il festival è un successo

Sono stati cinque giorni di immaginazione, realtà, confronto e partecipazione, durante i quali i grandi temi si sono trasformati in disegni, parole e immagini. Lucca Comics & Games, nonostante il maltempo, fa segnare ancora una volta dei numeri da record: l'edizione 2023, conclusasi domenica sera, ha visto oltre 300mila presenze, 15mila addetti ai lavori accreditati, 700 espositori e centinaia di ospiti provenienti da tutto il mondo.

Lucca è stato anche il ritrovo per i grandi assenti, per chi non ha potuto esserci ma ha partecipato da remoto, come gli oltre 130mila spettatori unici che hanno seguito le dirette del live show su Twitch o gli spettatori che hanno guardato gli speciali e le dirette di Rai. La cerimonia di chiusura si è tenuta sul palco del padiglione Carducci, con la consegna a sorpresa dell'autoritratto di Luis Royo che insieme a quello di Frank Miller arricchirà la collezione della Galleria degli Uffizi.

"La capacità di inglobare nel festival le complessità del vivere contemporaneo è un segno di maturità ed è una delle chiavi del successo di Lucca Comics & Games 2023 - ha commentato Emanuele Vietina, direttore del Lucca Comics -. Complessità che siamo orgogliosi di aver affrontato guidati da valori universali condivisi con tutta la nostra comunità. Questa edizione segna un passaggio di crescita ulteriore, un nuovo percorso che ci prepara alle prossime edizioni con la certezza che l’accoglienza, l’unione, il rispetto della pluralità delle opinioni e delle sensibilità, siano i pilastri di una manifestazione che è e vuole sempre più essere, un punto di riferimento per il settore a livello internazionale e luogo confortevole per tutti".

Comics

Una serie di grandi momenti ha segnato l’area Comics con un programma capace di celebrare i maestri, valorizzare i talenti emergenti e i nuovi progetti editoriali, e al tempo stesso cogliere le sfide della contemporaneità. È stata un'edizione all’insegna del confronto e del dibattito, che ha visto alternarsi sui palchi delle sale incontri alcuni dei nomi più prestigiosi del fumetto mondiale.

Per le “voci d’Oriente”, tredici autori e autrici provenienti da Giappone, Corea, Cina e Taiwan hanno regalato incontri e firmacopie speciali ai numerosissimi fan: dal Sol Levante sono giunti a Lucca Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Usamaru Furuya (anche protagonista della mostra 'Usamaru Furuya: This Time is Different' a Palazzo Ducale), Masaaki Ninomiya, Kan Takahama, Keigo Shinzo, Shintaro Kago, Satsuki Yoshino, Eldo Yoshimizu. E ancora la coreana Mingwa, il cinese Liang Azha, gli esponenti di Taiwan Animo Chen e Rimui Yumin.

Fantasy

Oltre 60 incontri, 20 ospiti stranieri, 4 diverse lingue (oltre all’italiano) hanno colorato di tutte le sfumature del fantasy il Lucca Comics & Games. Mondi immaginari ed universi letterari senza confini hanno accolto lettori e lettrici di ogni età a Luk for Fantasy, l’area dedicata al fantastico in tutte le sue declinazioni; il padiglione San Martino, raddoppiato in dimensioni, ha accolto tre grandi gruppi editoriali per la prima volta riuniti (Mondadori, Giunti, Gruppo editoriale Mauri Spagnol).

Tra i grandi ospiti della narrativa fantasy che hanno incontrato migliaia di lettori e lettrici, per la prima volta in Italia regina del fantasy francese Christelle Dabos e Alexandra Bracken. Tra i grandi ritorni, Christopher Paolini in un seguitissimo incontro digital. E ancora A.Y. Chao, A.J. West, Pedro Oyarbide, Benjamin Lacombe, Camille Monceaux, Kim Bo-Young, James Dashner, Cecilia Randall. E tra gli autori e autrici italiani Licia Troisi, Manlio Castagna, Fiore Manni, Paola Barbato.