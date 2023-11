‘Antonio Citterio Design’, di AA. VV.

Il volume ripercorre oltre 50 anni di attività nel campo dell’industrial design di Antonio Citterio, uno dei maestri del design contemporaneo. Introdotto da Andrea Branzi, recentemente scomparso, e Francesco Bonami, il volume - strutturato in sette capitoli - offre un resoconto accurato ed esteso di un lavoro che ha visto la produzione di oltre 600 prodotti, accomunati da una cifra stilistica capace di combinare una modernità discreta ed elegante a una meticolosa attenzione al dettaglio: dalla serie Diesis e dal divano Baia, disegnati con Paolo Nava e che segnano l’inizio di una decennale collaborazione con B&B Italia, alle importanti collaborazioni con Flexform, Arclinea, Vitra, Flos, Axor, sino ai più recenti lavori con Cassina e Illy. Il ricco repertorio iconografico annovera immagini di prodotto, fotografie di repertorio - alcune delle quali raccontano il “dietro le quinte” della nascita di alcune icone del design - e schizzi autografi. Questo libro, afferma Antonio Citterio, mi ha permesso di ripercorrere oltre 50 anni di carriera. Un viaggio nel tempo e nella memoria in cui ad essere protagonisti non sono tanto i prodotti o le sfide incontrate quanto piuttosto le persone con cui ho affrontato quelle sfide. Sono convinto che se c’è un filo rosso che racconta il mio lavoro, questo passa attraverso il team e l’idea del rapporto con le persone, dai collaboratori alle aziende per cui ho disegnato e disegno tuttora.

Antonio Citterio Design

AA. VV.

Silvana Editoriale

ISBN: 9788836654529

Pag. 448 - 70,00 €