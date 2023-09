‘Mildred. La strega imbranata salva la scuola’, di Jill Murphy

C’è qualcosa di strano all’Accademia di Magia di Miss Cackle: la nuova insegnante è a dir poco bizzarra. Ma non c’è tempo per indagare: Mildred riesce come sempre a mettersi nei guai per colpa di una pozione sbagliata, e poi ci si mette di mezzo Ethel che finge di aiutarla, e persino Tabby, l’amato gattino, sembra impazzito. Eppure Mildred anche stavolta riuscirà a sventare il complotto e salvare la scuola.



Mildred. La strega imbranata salva la scuola

Jill Murphy

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176332

Pag. 160 – 16,00 €, 7+