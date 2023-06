‘Noi animali umani’, di Rosie Haine

La storia dell’umanità in venti illustrazioni e una manciata di parole. Rosie Haine ci racconta quel che siamo stati per migliaia di anni. Matite, carboncino e acquarelli ripercorrono la vita primitiva, la coltivazione, la caccia, e poi l’invenzione delle arti, del linguaggio, dei primi culti. Un inno alla natura, quanto mai suggestivo e necessario oggi, per piccoli e grandi lettori.

Noi animali umani

Rosie Haine

Donzelli Editore

ISBN 9788855222976

Pag. 48 – 21,00 €, età 4+