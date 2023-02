‘Tecnologie conviviali’, di Carlo Milani

Veicoli, elettrodomestici, computer, robot, gli esseri tecnici vivono insieme a noi e ci rendono sempre più potenti. Sono l'ossatura del mondo in cui viviamo, i nervi e i muscoli del sistema. Le gerarchie oppressive si replicano però anche nelle relazioni fra esseri umani e esseri tecnici, producendo una tecnocrazia in cui o si è schiavi delle macchine o si cerca di comandarle, contrapponendo tecnofobi e tecnofili. L'attitudine hacker invece rappresenta lo sguardo di chi è alla ricerca di un uso conviviale della tecnologia, convinto che gli esseri tecnici non siano solo strumenti al servizio degli umani, ma legittimi "abitanti" del pianeta Terra. Esseri con cui dovremmo condividere relazioni libere e di mutuo appoggio.

Tecnologie conviviali

Carlo Milani

eleuthera

ISBN 9788833021812

Pag. 248 - 17,00 €