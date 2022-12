‘Viaggio nell'Italia dell’Antropocene’ di Telmo Pievani, Mauro Varotto

Sorprendente e provocatorio, immagina come cambierà la geografia dell’Italia se non saremo capaci di arrestare gli effetti del cambiamento climatico. La Pianura padana sarà quasi completamente allagata; i milanesi potranno andare al mare ai Lidi di Lodi; Padova e tantissime altre città saranno interamente sommerse; altre ancora si convertiranno in un sistema di palafitte urbane; le coste di Marche, Abruzzo e Molise assumeranno l’aspetto dei fiordi; Roma sarà una metropoli tropicale; la Sicilia un deserto roccioso del tutto simile a quello libico e tunisino… Arricchito da una serie di affascinanti mappe appositamente disegnate.



Viaggio nell'Italia dell'Antropocene

Telmo Pievani, Mauro Varotto

Aboca

ISBN 9788855230612

Pag. 192 – 22,00 €, illustrato