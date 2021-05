La finale di Amici20 sarà in diretta: il vincitore, il televoto e le sfide

Amici di Maria De Filippi è giunto alla fine. Questo sabato andrà in onda, in diretta, la finalissima tra Sangiovanni, Deddy, Giulia e Alessandro

I finalisti di Amici20 sono cinque e a sorpresa, tutti compresi gli stessi allievi si aspettavano quatto concorrenti per la finale e invece la produzione ha deciso per una sfida a cinque. Durante la semifinale sono stati eliminati la ballerina Serena e il cantante Tancredi. Giulia stabile è rimasta l'unica ragazza del gruppo nonchè ultima ballerina insieme a Alessandro Cavallo (che ha ricevuto due offerte di lavoro), pupillo di Lorella Cuccarini che forse tornerà come insegnante anche il prossimo anno.

I cantanti sono tre e tutti uomini: Deddy, Sangiovanni e Aka7even. I ragazzi hanno ottenuto un enorme successo all'esterno collezionando dischi d'oro e di platino (Aka7even un disco d'oro e uno di platino, Sangiovanni un platino e tre oro, Deddy un oro). Saremo destinati ad ascoltare le loro canzoni per tutta l'estate.

La finale di Amici, a differenza delle altre puntate del serale, sarà in diretta questo sabato, 15 maggio, e per questo motivo sarà possibile votare il proprio preferito con il televoto. Ecco il regolamento con la spiegazione delle manche e delle modalità in cui si potrà esprimere la preferenza. Ricordiamo, com'è specificato nelle indicazioni riportate qui sotto, che alcune sfide potrebbero essere votate solo dalla giuria tecnica.

Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni sono i FINALISTI di #Amici20! Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo SABATO 15 MAGGIO in DIRETTA alle 21.20 su Canale 5 🤩 #VietatoMancare pic.twitter.com/sNXOrsHoBt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2021

Chi sono i finalisti di Amici20

Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, ha 20 anni e già da anni ha puntato tutto sulla musica: è produttore, scrittore, musicista (suona il pianoforte) ed interprete dei suoi brani. La sua partecipazione al programma gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e di far conoscere i suoi inediti al grande pubblico: il successo riscosso lo ha portato a firmare un contratto con Sony, etichetta Columbia.

Alessandro Cavallo è un ballerino di grande talento. Ha 21 anni e la passione per la danza da sempre lo accompagna. Da bambino inizia a studiare all'Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Prosegue gli studi all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano: la sua preparazione classica è molto forte e gli permette di ballare stili diversi. Dopo il diploma ha avuto un brutto incidente alla schiena che l'ha costretto a fermarsi per lungo tempo: per lui Amici è stata una rivincita, ha dimostrato a se stesso e alle compagnie teatrali e di balletto che lui può ancora danzare benissimo. Ha ricevuto due offerte di lavoro.

Giulia Stabile è la ballerina più amata di questa edizione di Amici. Ha 19 anni ed ha origini italo-catalane, sua mamma è spagnola. La passione per la danza è da sempre con lei e così da piccola inizia a studiare. Frequenta l’Accademia Balletto di Roma sull’Aurelia e poi entra nella Nough Megacrew, famosa crew di ballerini creata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Nel programma di Maria De Filippi ha trovato anche l'amore: da qualche mese fa coppia fissa con il cantautore Sangiovanni.

Sangiovanni, nome d'arte di Damian Giovanni Pietro ha 18 anni, compiuti proprio all'interno della Casetta di Amici. La sua carriera musicale è recente, ma da subito ha avuto importanti riscontri: prima di entrare ad Amici aveva pubblicato due singoli con l'etichetta Sugar Music "non +" e "Paranoia". Sempre con la Sugar ha firmato il contratto per la pubblicazione del suo primo album, ma le soddisfazioni personali non sono finite: il produttore musicale Dardust ha prodotto la sua "Tutta la notte".

Dennis Rizzi, Deddy ha 19 anni e prima di partecipare ad Amici cantava solo nella sua cameretta. Lavorava come parrucchiere e con i primi soldi guadagnati è riuscito a comprarsi una tastiera per imparare a suonare il pianoforte guardando video su YouTube. Nella scuola ha potuto prendere delle vere lezioni di canto e il miglioramento è stato visibile. Deddy ha firmato un contratto discografico con la Warner Music Italy.

Chi vincerà amici20: i favoriti

Secondo Eurobet, il sito di scommesse che ti offre le migliori quote tra tutti i siti di scommesse online, il favorito alla vittoria è Sangiovanni con il 42% delle preferenze; Sangio è anche il concorrente il maggior numero di stream e dischi d'oro e platino conquistati, questo successo gli sarebbe valso un guadagno a cinque zeri, come riporta AdnKronos. Seconda favorita con il 23% delle puntate è la ballerina Giulia. Nonostante anche lui sia molto seguito e ascoltato Aka7even ha solo l'8% delle preferenze come Deddy, ultimo secondo le puntate degli scommettitori è Alessandro Cavallo.

Stessi pronostici anche per i "podi": i più quotati sono quelli che vedono Sangiovanni e Giulia al primo e secondo posto, con al terzo Aka7even o Deddy.

Amici20: il regolamento e come votare il proprio preferito

Il regolamento

"Il presente Regolamento si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato alla puntata finale di Amici. L’ultima puntata andrà in onda su Canale 5 sabato 15 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa. La finale consiste nella gara tra i finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in diverse manches.

Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide. Queste saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma".

Finale di Amci20: come votare il vincitore

All'utente saranno addebitati solo i voti validi espressi tramite: