Amici 2022, la finale in diretta: anticipazioni e ospiti

Tutto pronto per la finale di Amici, in diretta sabato 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi chiude questa 21° felicissima stagione del talent Amici (28,3% di share pari a 4 milioni 350 mila spettatori la media delle 8 puntate trasmesse).

Chi sono i finalisti

Sei i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide ad eliminazione diretta:

Albe, 22 anni, cantautore e musicista

Alex, 21 anni, cantautore e musicista

Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista

Michele, 22 anni, ballerino

Serena,19 anni, ballerina

Sissi, 23 anni, cantante

Gli ospiti

Super ospite musicale Alessandra Amoroso, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2009 (8°edizione) ed oggi nell’Olimpo della musica italiana. L’artista Il 13 luglio 2022 sarà protagonista live con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera di Sandrina che per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale. A rivelare inaspettatamente ieri la sua partecipazione alla puntata è stata Maria De Filippi in occasione di un collegamento con RTL 102.5, sì perché a quanto pare sarebbe dovuta rimanere segreta fino all'annuncio ufficiale di questa mattina: sotto c'è il video dello spoiler.

Ospite in studio la grande sciatrice Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, pronta ad affrontare la prossima Olimpiade della sua carriera a Milano- Cortina 2026. .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Scusate, <a href="https://twitter.com/AmiciUfficiale?ref_src=twsrc%5Etfw">@AmiciUfficiale</a>, non è colpa mia, lo spoiler l'ha fatto Maria! <br>A domenica ? <a href="https://twitter.com/hashtag/Amici21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Amici21</a> <a href="https://t.co/6zusaPy4aJ">pic.twitter.com/6zusaPy4aJ</a></p>— Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) <a href="https://twitter.com/AmorosoOF/status/1525196905856237570?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2022</a></blockquote>

Come votare alla finale di Amici

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto e si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. A decretare il vincitore/vincitrice il pubblico da casa attraverso il televoto. Per votare, ci sono più opzioni:

Da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1;

da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv);

da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset);

da app WittyTV (previa registrazione WittyTv)

da Smart Tv e decoder abilitati.

Tutti i premi che saranno assegnati

Durante la serata saranno assegnati: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web. Il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network rappresentati in studio da: Radio Zeta e RTL 102,5 con Federica Gentile, Radio 105 con Alessandro Sansone e RDS 100% grandi successi con Filippo Ferraro. il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista. Un percorso lungo e impegnativo quello che hanno intrapreso i 6 finalisti.

Cos'è stato Amici 21 e gli inediti

Iniziato con la formazione della classe domenica 19 settembre 2021 e proseguito con un periodo intensissimo di studio, disciplina, regole e impegno, scandito dalle ore di lezione quotidiane, da incontri con professionisti di altissimo livello, stage e masterclass, dalle prove delle performance artistiche e dalla divertente ma allo stesso tempo a volte complicata convivenza di gruppo nella “casetta”. I ragazzi in questi mesi sono naturalmente cresciuti sia professionalmente sia umanamente.

A guidare gli allievi nel loro iter scolastico il corpo docente formato da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli e Veronica Peparini coadiuvati da numerosi coach e professionisti del mondo del canto e della danza. In studio la giuria che ha valutato settimanalmente i talenti, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, per la prima volta domani si godrà liberamente lo show senza l’onore e l’onere di valutare le esibizioni dei ragazzi, dato che il giudizio spetterà unicamente al pubblico sovrano attraverso il televoto.

A creare e a dirigere le bellissime mise en scene, per la seconda edizione consecutiva il Direttore artistico e coreografo francese Stephane Jarny, capace di offrire al pubblico tutte le performance con grande gusto ed eleganza

Per i cantanti, in particolare la scuola ha offerto anche la straordinaria occasione di pubblicare i propri inediti. Durante la 21° edizione sono stati pubblicati 40 inediti che hanno totalizzato più di 142 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali. FIMI ha certificato 1 Disco di Platino per LDA con “Quello che fa male”, 1 disco d’Oro per “Millevoci” di Albe, 1 disco d’Oro per “Sogni al cielo” di Alex. Nella danza la ballerina classica Carola ha ricevuto l’importante ingaggio del Balletto di Roma, per interpretare Giulietta nell’opera “Giulietta e Romeo”.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi e? prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e coordinato con: Mauro Monaco, Emanuela Sempio, Doriana Patanè, Raffaella Mennoia e con Matteo Bracaloni, Alessandro Martino, Domenico Naso, Michele Perna, Antonio Soriano, Simonpietro Giudice, Maria Sorrentino, e Luca Tafuro. Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Paola Di Gesu, Light Designer Marco Vignanelli, Scenografie Lucia D’Angelo e Cristina Querzola, Coordinamento musicale Giorgiana Angi e Mamo Giovenco, coordinamento danza Nazarena Bolduri Costumi Anahi Ricca. Regia: Andrea Vicario.