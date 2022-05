Amici, ecco chi sono i finalisti di questa edizione

Manca una sola puntata alla finalissima dell'edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi. Dopo otto puntate di Serale e otto mesi di lezioni, sfide, eliminazioni, classifiche, dischi d'oro, amori e litigi si chiude il sipario sul talent show più amato del piccolo schermo che da oltre vent'anni appassiona giovani e meno giovani, attrae aspiranti artisti e forma ragazzi nel canto e nel ballo per farli diventare i prossimi protagonisti del mondo dello spettacolo. Durante la semifinale sono stati cinque i ragazzi che hanno ottenuto il pass per l'ultima puntata, quella decisiva che decreterà il vincitore di Amici 2022.

Lo scorso anno c'erano Sangiovanni, Aka7en, Tancredi, Deddy, Alessandro e Giulia e tra loro aveva trionfato proprio quest'ultima, la ballerina di modern dalla risata inconfondibile, scelta da Veronica Peparini, che aveva sollevato la coppa trionfando sul suo fidanzato Sangiovanni arrivato, invece, secondo. La ballerina, dopo la vittoria di Amici, ha avuto una notevole fortuna diventando la mascotte di Maria De Filippi e una dei nuovi professionisti di Amici 2022.

Ma chi sarà quest'anno a prendere il suo posto e a vincere il programma? Per scoprirlo dobbiamo aspettare la finale ma per ora abbiamo in mano in nomi dei finalisti, ecco chi sono.

Chi sono i finalisti di Amici

I finalisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena. Per la prima volta Amici ha sei finalisti al posto di cinque ma avendo sia Albe che Serena ricevuto lo stesso punteggio dai giudici sono finiti a parimerito in finale anche se Maria all'inizio ha fatto credere loro con uno scherzo di dove decidere loro stessi chi mandare in finale e chi eliminare.

Dario, invece, è stato eliminato.