Se in Italia il problema è Conte che chiama Fedez e Chiara Ferragni

Novemila e trecentotrentottomila i nuovi positivi di ieri - lunedì 19 ottobre - in crescita decessi, ricoveri e terapie intensive, caos Regioni sull'attuazione del nuovo Dpcm che le lascia libere di ricorrere al coprifuoco, criticità (per non andarci pesante) nel trasporto pubblico, ospedali sorvegliati speciali, ma il problema in Italia è Giuseppe Conte che telefona a Fedez e Chiara Ferragni per farsi aiutare nella campagna anticontagio. Proprio così.

É polemica dopo che il rapper ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui invitava i più giovani all'utilizzo della mascherina, facendo sapere di essere stato contattato direttamente del Presidente del Consiglio, che ha chiesto aiuto a lui e a sua moglie per sensibilizzare la popolazione italiana. Evidentemente un bel grattacapo nazionale, che nel giro di poche ore ha surclassato l'emergenza coronavirus per dare libero sfogo a haters e dintorni. E sono proprio i dintorni a preoccupare, visto che a commentare il gesto di Conte non sono soltanto gli odiatori dell'ultima ora, di cui i social pullulano, ma anche personaggi di un certo spessore.

Selvaggia Lucarelli riprende Fedez

Ha storto il naso Selvaggia Lucarelli, non tanto però per la richiesta del Premier, quanto per il modo in cui Fedez ha lanciato il messaggio. "Con tutto il rispetto - ha scritto la giornalista sui social - se ti chiama Conte e ti chiede 'La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina', non dici Conte mi ha chiamato e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina'. Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia 'mi ha telefonato Conte'". Con tutto il rispetto, un post che odora di rosicata.

Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non dici “CONTE MI HA CHIAMATO e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina”. Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia “mi ha telefonato Conte”.

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 19, 2020

Qualcuno - per fortuna - ci arriva. "Viviamo in una società in cui gente come la Ferragni ha poteri di sensibilizzazione maggiori di qualsiasi politico, giornalista e opinionista. Credo sia giusto sfruttare tali risorse" scrive un utente su Twitter, e no è il solo. Gli oltre 4 milioni di euro raccolti dalla coppia, in poche settimane, per realizzare un nuovo reparto di terapia intensiva a Milano lo dimostrano. Il resto sono solo chiacchiere e sterili polemiche, ma se in Italia, oggi, il problema è davvero la telefonata di Conte ai Ferragnez, forse si è perso il focus. Per non dire la brocca.