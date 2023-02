De Andrè sulle critiche di Renato Zero a Rosa Chemical: "Poteva evitare, questo teatrino scomparirà"

Renato Zero non ha usato giri di parole: "Mi sono accorto che i miei sosia sono tantissimi, ma l'originale vince sempre". Questo il commento di pochi giorni fa sul fenomeno Rosa Chemical, sgonfiando tanto clamore e puntando il dito contro chi manda sul palco artisti ancora acerbi: "La colpa è di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità. La colpa è di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell'andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo".

Alle dichiarazioni del cantautore aveva risposto anche il diretto interessato a Domenica In, ma ora arriva la replica di un altro artista di spessore. Cristiano De Andrè ha detto la sua in merito, che non è una difesa di Rosa Chemical ma, dal suo punto di vista, della musica in generale e dello stesso Renato Zero: "Poteva evitare le esternazioni sugli artisti di Sanremo - ha scritto sui social - Un grande artista non ha bisogno di esporsi, di paragonarsi, di confermarsi, lo è e basta. È anche il volare alto che ti conferma che lui è un grande artista".

Poi la bordata a questa che per lui non è altro che una parentesi musicale: "Ci vorranno ancora dieci/vent'anni prima che tutto questo ridicolo e inutile 'teatrino dell'apparenza e della sottocultura' scompaia dalla scena senza lasciare troppe tracce. E comunque nel frattempo si sta partorendo qualcosa di nuovo o no? Un mea culpa generale ci starebbe, un mea grandissima culpa". A buon intenditor...