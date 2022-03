Chi vince il Grande Fratello Vip? Spunta il nome

Chi vince il Grande Fratello Vip 2022? La domanda richiama subito al toto-nomi che come ogni anno, alla fine di un’edizione lunga sei mesi, azzarda ipotesi sul vincitore o la vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Per dare una risposta all’interrogativo bisogna aspettare la finale del Grande Fratello Vip in onda lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5. I cinque finalisti di questa edizione sono Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Barù e uno solo tra Giucas Casella e Jessica Selassié: per questi ultimi, infatti, bisognerà attendere l’esito del televoto che verrà svelato nel corso dell’ultima puntata.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Il nome della favorita

In attesa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 alcuni operatori attivi nelle scommesse indicano Jessica Selassiè come la vincitrice. La concorrente, in gara sin dall’inizio del reality con la sorella Lulù, negli ultimi tempi ha fatto parlare per il suo rapporto con Barù che non ha esitato a definire falso perché sospettato voler arrivare in finale con ogni mezzo.

Altro nome favorito per la vittoria è Davide Silvestri, quotato al pari di Lulù (3.0), sorella di Jessica che nella Casa del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore in Manuel Bortuzzo. Segue, poi, Barù e negli ultimi posti Giucas Casella e Delia Duran. Quest’ultima è stata una delle concorrenti più discusse dell’edizione per il noto triangolo sentimentale composto da lei, il marito Alex Belli (entrato prima di lei come concorrente e poi eliminato) e Soleil Sorge, “amica speciale” dell’attore che, a un certo punto, ha baciato a sorpresa durante una serata.