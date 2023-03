Gf Vip, Daniele Dal Moro allude all'autoerotismo di Oriana ma il pubblico non ci sta: "Squallido"

Daniele Dal Moro l'ha fatta grossa. L'imprenditore veneto nonché uno dei concorrenti più longevi del Grande Fratello Vip ha fatto rivelazioni intime sulla sua ex fiamma Oriana Marzoli che non sono piacute per niente al pubblico e che, molto probabilmente, gli costeranno anche la squalifica dal gioco. Dal Moro, infatti, ha fatto allusioni esplicite al fatto che Oriana praticherebbe autoerotismo nella casa raccontanto un episodio specifico accaduto appena dopo una loro lite. Stando alle parole del veneto, che non si è reso conto di quanto sia stato inopportuno raccontare cose così intime di una persone, per di più una donna che fino a poco fa era la sua ragazza, parlando con Antonella Fiordelisi ha spiegato per filo e per segno le abitudini sessuali di Oriana che, detta con le parole di Daniele, "si arrangerebbe da sola". Ma andiamo con ordine.

Perché Daniele Dal Moro è a rischio squalifica dal Gf Vip

Dopo il loro allontanamento, causato da incomprensioni, continui litigi e grandi incompatibilità caratteriali, Daniele ha deciso di raccontare ai suoi compagni di gioco qual è il suo punto di vista sulla storia con la venezuelana e lo ha fatto con toni abbastanza coloriti. Parlando con Antonella si è lasciato andare a un racconto, bello spinto, di quello che Oriana farebbe sotto le coperte, soprattutto se insoddisfatta della sua vita sessuale con lui. Sfogandosi, Daniele ha detto: "Con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo utile solo per passare le giornate qui dentro. L'ultima volta ci ho litigato per questa cosa. Si è incaz*ata tanto, poi va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola". Queste le parole di Daniele che fuori dalla casa non sono passate inosservate e che, in tantissimi, hanno ritenuto "inappropriate e squallide".