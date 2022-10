Gf Vip, la frecciata dell'ex moglie di Marco Bellavia a Ginevra Lamborghini

Ieri sera la Grande Fratello Vip è stata presa la decisione di squalificare in direttissima Ginevra Lamborghini. Questa decisione ha trovato tutti i telespettatori concordi, che anzi, avrebbero voluto che quasi tutto il cast venisse squalificato e che dentro la casa entrassero concorrenti nuovi. Ciò non era possibile, ma la scelta di Alfonso Signorini e della produzione non è sembrata abbastanza incisiva perché hanno mandato al televoto flash Giovanni Ciacci con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia. Solo uno di loro è stato punito con l'eliminazione, Ciacci, e questo non è sembrato sufficiente.

A parlare di quanto successo in casa ci ha pensato anche l'ex moglie di Marco Bellavia, Elena Travaglia, i due hanno un figlio, Filippo, di 15 anni. La donna, come tutti i telespettatori, ha rivisto con i suoi occhi come l'ex marito è stato trattato nella Casa e dopo ciò ha assistito all'eliminazione di Lamborghini. Ciò che non avrebbe voluto vedere, invece, sono le scene di lei che viene consolata dai compagni. Questo l'ha fatta andare su tutte le furie e infatti su Instagram non si è trattenuta. Ginevra stava piangendo, un mix di dispiacere per l'uscita dalla casa e di presa di coscienza della pessima figura che ha fatto in tv, e condividendo una foto di quel momento Travaglia ha scritto nelle storie Instagram prima un "Ciao, ciao" e poi "Ma la consolano anche?". L'ultima frase è particolarmente significativa perché va a sottolineare che nella casa si sta vicini solo a chi vuole e in questo caso lei, che è stata squalificata per il suo comportamento, per i gieffini meritava consolazione, ma per Travaglia (e gran parte del pubblico) no.