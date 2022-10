Pamela Prati in lacrime per Marco Bellavia: "Provo dolore, mi sono fatta condizionare dagli altri"

Pamela Prati scoppia letteralmente in lacrime dopo aver rivisto le immagini dei comportamenti dei gieffini nei confronti di Marco Bellavia, autoeliminato dal Gf Vip dopo problemi di salute mentale e un acceso bullismo da parte dei suoi compagni di avventura. La Prati, però, ha mostrato una certa sensibilità nei confronti del tema depressione e salute mentale restando prima senza parole dopo la "ramanzina" di Alfonso Signorini e poi, una volta chiamata in super led, ha dichiarato, crollando in un mare di lacrime, di essere spiazzata e ferita nel profondo per quando accaduto e, soprattutto, per non aver capito l'uomo che aveva provato ad avvicinarsi a lei.

Provo tanto dolore adesso per Marco - ha dichiarato Pamela con le lacrime sul viso - Fuori di qui lo voglio frequentare, provo dolore per non averlo capito. Mi aveva anche detto: "Tu sei come me" ma l'ho disprezzato, l'ho capito solo ora che è andato via. Marco è un'anima bella, un'anima fragile. Lui è un libro che gli altri leggono a rovescio ma io lo capisco perché ho passato i suoi stessi problemi"

"Spesso le persone che ci piacciono sono quelle che ci assomigliano", ha poi sottolineato Signorini cercando di consolare la showgirl che, però, è rimasta molto ferita e colpita dalla vicenda.