Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Lo Cicero. Pamela Camassa: "Cagnolina bastonata"

(Nel video la lite tra Helena Prestes e Andrea Lo Cicero)

Fulmini e saette all'Isola dei Famosi, ma stavolta non c'entra niente il meteo. A scatenare la tempesta è stata Helena Prestes, tenuta alla larga dal resto del gruppo dopo i suoi tentativi di riavvicinamento di questi giorni. Tentativi falsi secondo Pamela Camassa - prima finalista del reality - che ha messo in guardia Andrea Lo Cicero: "Secondo me a lei non gliene frega niente di stare con noi. Ha fatto questo switch da cagnolina bastonata, che adesso è in peace and love con tutti, ma è falsa".

Per Pamela, quindi, Helena si starebbe riavvicinando a loro solo per strategia. Poco dopo esplode un'altra lite con la diretta interessata, che voleva condividere il pasto con i naufraghi ma è stata fortemente criticata e accusata di essersi presentata lì solo per avere più cibo. "Perdonatemi ma non mi sono sentita a mio agio a mangiare con delle persone che dicono che non parlano con me" ha detto dopo essersene andata, ma Lo Cicero ha subito ribattuto: "Sei tu che ti sei fatta la capanna da sola, sei partita male". A quel punto Helena è sbottata: "Io peso 54 chili" ha detto, rivendicando il suo bisogno di mangiare e mandando su tutte le furie l'ex rugbista: "Non me ne fotte niente, io peso 100 chili e devo mangiare. Ho perso 20 chili". Pamela Camassa ha messo il carico, ribadendo: "Lei pensa al cibo, non gliene frega niente delle persone". Ormai i rapporti tra loro sembrano essersi definitivamente logorati.