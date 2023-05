Isola, lite per il cibo tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: "Fai finta di essere generosa"

Questa sera, 29 maggio, durante la diretta con l'Isola dei Famosi verrà definitivamente chiusa la seconda location in Honduras l'Isola di Sant'Elena. Al momento su quell'isola sono confinati Gian Maria Sainato e Helena Prestes. Tra i due questo fine settimana ci sono state delle scintille in seguito all'arrivo di una pergamena che li invitava a dirsi tutta la verità.

Sainato sembrava non aspettare che il via libera per dire tutto quello che pensava a Prestes: "È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto, hai un controllo del cibo ossessivo nell’altra persona. Perché fai finta di essere generosa e poi richiedi il cibo?". "Se tu volevi essere generosa non dovevi conteggiare al milligrammo il riso o richiedermi il pomodoro indietro - ha chiosato Sainato -, la prima sera che sei arrivata qua ti ho tagliato l’ananas a metà e ti sei lamentata del millimetro. Non sei generosa e non vuoi condividere il cibo. Appena sei arrivata ti ho detto ‘ce la faremo fino a lunedì c’è tanto cibo’ pensando che avremmo condiviso e tu mi hai risposto ‘no, io ce la farò fino a lunedì con il mio cibo’. E lì ho capito che non eri generosa".

In un confessionale poi Helena ha parlato di quanto le ha detto Gian Maria: "Mi ha detto che avevano ragione loro, il gruppo, sul fatto del cibo, che volevo farmi vedere, che volevo fare tutto e che recitavo". Parole che l'hanno ferita e di cui sicuramente questa sera avrà modo di parlare in diretta con Ilary Blasi.

Su Sant’Elena un comunicato accende la lite tra Gian Maria ed Helena! #Isola pic.twitter.com/X4z0eu6sc5 May 29, 2023