Isola dei Famosi: Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta

Un’Isola dei Famosi amara per Lory Del Santo. L’ex vincitrice del reality sperava di ritrovare fortuna e prosperità in Honduras. Eppure quest’edizione del programma non è andata decisamente come la regista si auspicava. Dai rapporti tesi con i compagni di avventura che l’hanno portata all’eliminazione, fino a una frattura nel rapporto con il fidanzato Marco Cucolo, entrato in coppia con la donna. I due, nonostante i 33 anni di differenza, sono legati da ben 9 anni. Eppure questo longevo, rapporto, che ha saputo resistere alle malelingue e le avversità della vita, sembra essere stato incrinato proprio dal reality. L’aria di crisi nella coppia era stata anticipata da un comunicato ufficiale del programma di Canale 5 e durante la diretta i due hanno modo di confrontarsi. In una clip viene mostrato il ricongiungimento non certo idilliaco della coppia in un resort in Honduras, dopo che il ragazzo è stato costretto ad abbandonare il gioco per problemi di salute. “Ho capito quale era il tuo gioco, te l’ho lasciato fare. Ho capito che dovevi farti degli amici. Hai sbagliato, un uomo che sbaglia così gravemente sulla sua donna non mi sta bene”, la regista ha accusato il giovane di non averla difesa con gli altri naufraghi, ponendolo difronte ad un duro ultimatum: “Te ne torni a casa dalla tua famiglia e ti chiarisci le idee. Punto”, ha asserito minacciosa la donna.

Il confronto

I due nel corso della puntata hanno modo di confrontarsi e Marco ammette le sue responsabilità: “Ho riflettuto e ho pensato molto a quello che è successo. A me è dispiaciuto”, dice Cucolo ancora bloccato in Honduras per problemi medici. Eppure Lory appare inamovibile: “Se te non chiedi scusa a tutta l’Italia per l’errore che hai commesso, sai cosa succede? A me mi vedi in fotografia per i prossimi 10 anni.Ho visto il tuo percorso sull’Isola e pian piano ti stavi allontanando, sei entrato nella dinamica del gioco. Tra me e il gioco hai scelto il gioco. Innanzi tutto quando torna scordati di venire a casa. Non posso fare finta di essere felice di come si è comportato all’Isola. Sa chi sono io, mi ha deluso”Lory nonostante venga incalzata da Ilary e gli opinionisti appare piuttosto convinta della sua scelta: “Non ero felice, magari è momentaneo. Deve capire che le persone che ti hanno dato tanto, devi tenerle nel tuo cuore”.