Marco Cucolo lascia l'Isola dei Famosi: l'annuncio ufficiale

Marco Cucolo lascia l'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale del reality, il modello è stato costretto ad abbandonare il gioco, come comunicato dalla produzione con una nota che fa riferimento a questioni di salute.

"Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'Isola" si legge sui social dove da qualche ora cià circolava la notizia degli accertamenti medici a cui lui ed Edoardo Tavassi erano stati sottoposti. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito in merito alla natura dei problemi di salute che hanno reso necessario il ritiro del concorrente; sicuramente nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti anche per rispondere alle tante domande a rigiardo da parte dei fan dell'ex concorrente e del programma stesso.

Chi è Marco Cucolo, carriera e vita privata

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio del 1992. Fin da giovanissimo ha lavorato come modello per diversi brand, ma la popolarità è arrivata grazie alla relazione con Lory Del Santo, con lui nell'esperienza dell'Isola dei Famosi. Trentatre anni di differenza (30 lui, 63 lei), la loro storia ha fatto il giro di copertine e salotti televisivi, regalando a lui una certa notorietà che lo ha portato diverse volte a vestire i panni dell'opinionista nei programmi di Barbara d'Urso. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express, sempre insieme alla showgirl, ed è stato regista e attore nella web serie The Lady.

Della vita privata di Marco Cucolo prima della storia con Lory Del Santo non si sa molto. Il modello non ha mai rilasciato dichiarazioni su ex fidanzate, ma ha sempre parlato dell'amore che da 7 anni lo lega alla showgirl a cui è stato vicino nei momenti più difficili, tra cui quello della tragica morte del figlio Loren, che nel 2018 si tolse la vita a 19 anni.