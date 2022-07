Quanto ha raccolto Fedez con il concerto Love Mi

Il concerto Love Mi, organizzato in Piazza Duomo a Milano da Fedez - che per l'occasione è tornato sul palco insieme a J-Ax - è stato un successo straordinario, non solo per gli ascolti e la risonanza mediatica (e social), ma soprattutto per i soldi raccolti e destinati alla Fondazione Tog, Onlus specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, a cui il rapper è molto vicino.

E' lui ad annunciare su Instagram la cifra raggiunta: "Grazie al concerto Love Mi siamo riusciti a raccogliere 130 mila euro, grazie agli sms che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto più completo. Sono molto felice per Amici di Tog e tutti i suoi bambini". Era questo lo scopo principale dell'evento, aiutare questa associazione che negli anni è diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Non è la prima volta che Fedez supporta la Fondazione Tog. A dicembre il marito di Chiara Ferragni aveva donato 200 mila euro alla Onlus, ricavati dalla vendita del suo ultimo album, 'Disumano'. "Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone" aveva detto in quell'occasione, spiegando: "Voglio che questo disco sia parte di qualcosa che è davvero importante, la costruzione della nuova sede Tog. Grazie a chi ha creduto in questo progetto e a chi ci crederà. Non fermiamoci qui, continuiamo a sostenere questa preziosa realtà". Promessa mantenuta.