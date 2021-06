Michele Merlo, il dolore della fidanzata: "Non so se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo"

A 24 ore dalla sua drammatica morte la fidanzata di Michele Merlo rompe il silenzio su Instagram. Luna Shirin Rasia, studentessa, non riesce a credere a quanto accaduto e accettarlo sarà la cosa più difficile. Il cantante era con lei quando si è sentito male, ma nessuno avrebbe mai immaginato quel destino atroce.

Le prime parole della ragazza sono di gratitudine: "Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore - si legge nel post, accanto ad alcuni scatti di Michele e di loro due insieme - Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell'amore". Il dolore di Luna è terribile, ma la sua promessa è più forte: "Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare". Tra le storie, poi, altre immagini di Michele a cui dice ancora: "Grazie di tutto mio romantico ribelle".

Sotto il post della fidanzata di Michele Merlo

La morte di Michele Merlo

L'Ausl di Bologna ha avviato un'indagine interna per fare chiarezza sulla morte di Michele Merlo. L'azienda sanitaria è al lavoro per ricostruire quanto accaduto dal primo accesso al pronto soccorso del giovane cantante, a Vergato, fino al decesso avvenuto nella tarda serata di domenica all'Ospedale Maggiore di Bologna. L'ex allievo di Amici, 28 anni, è stato colpito da una leucemia fulminante che gli ha provocato un'emorragia cerebrale.