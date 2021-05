Security, svelati trailer e data di uscita del nuovo film con Silvio Muccino

Il thriller italiano targato Sky Original andrà in onda lunedì 7 giugno in prima assoluta su Sky e Now. Nel cast: Marco D'Amore, Maya Sansa e Fabrizio Bentivoglio

Arriverà lunedì 7 giugno in prima assoluta su Sky e Now il nuovo film Sky Original "Security", diretto da Peter Chelsom e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, già acclamato autore de "Il capitale umano".

Il film, sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Michele Pellegrini e Amina Grenci, segna il ritorno al cinema di Silvio Muccino (sceneggiatore ed interprete del film). Nel cast, insieme a lui, Marco D’Amore (Gomorra, L'immortale) sarà il protagonista della storia accanto a Maya Sansa, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. Il film è una produzione Indiana Production e Vision Distribution. Ne sono produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.

Il primo trailer

La trama

In estate Forte dei Marmi è una cittadina tranquilla, un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. In inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Questa è una storia invernale, una storia che sconvolge le vite dei propri personaggi e li cambia per sempre. Quando la paura abita all'interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza?