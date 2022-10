Il barone rampante di Italo Calvino diventa una serie tv

Uno dei grandi classici della letteratura del '900 diventerà una serie tv. Stiamo parlando de Il barone rampante di Italo Calvino che sarà adattato per la prima volta per il piccolo schermo con un progetto del produttore Lorenzo Mieli (The Young Pope, L'amica geniale, Bones and All) che ha ottenuto i diritti sul romanzo con la sua casa di produzione The Apartment, parte del gruppo Fremantle. Ma entriamo più nel dettaglio per rispolverare la trama del romanzo di Calvino e scoprire cosa sappiamo su questa nuova miniserie e quando potremo vederla.

Il barone rampante: la trama del grande classico di Calvino

Pubblicato nel 1957, Il barone rampante è uno dei romanzi di Italo Calvino più amati. Si tratta di una storia di formazione che vede come protagonista un giovane rampollo, figlio di una nobile famiglia ligure che, a dodici anni, dopo aver litigato con i suoi genitori per un piatto di lumache, decide di arrampicarsi su un albero e non scendere più per tutto il resto della sua vita. Il barone rampante è il secondo libro di una trilogia chiamata I nostri antenati che comprende anche i romanzi Il visconte dimezzato e Il cavaliere inesistente anche se, dei tre, è quello che ha ottenuto più successo di pubblico anche se non è mai stato adattato in un film o di una serie tv, finora.

Il barone rampante di Lorenzo Mieli

Il produttore Lorenzo Mieli ha dichiarato di aver speso tre anni per ottenere i diritti sul romanzo Il barone rampante e di essere riuscito a farlo durante una masterclass al London Film Festival dove era presente a nome della sua casa di produzione per la presentazione di Bones and All di Guadagnino e Esterno Notte di Marco Bellocchio. Il produttore ha poi dichiarato in un'intervista fatta alla rivista Deadline che è da sempre un grande appassionato delle opere di Calvino e di aver fatto di tutto per potersi assicurare una delle sue opere più famose. Per ora, però, il progetto è ancora in fase embrionale. Non ci sono ancora sceneggiatori, né un regista.

"Trasformare Il barone rampante in una miniserie è sicuramente molto impegnativo a livello creativo - ha sostenuto Mieli - Voglio trovare uno sceneggiatore e un regista che ami e capisca Calvino nel profondo per realizzare un lavoro creativo incredibile, tanto quanto quello di Calvino".