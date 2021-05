Cinque ragazzi per me, le anticipazioni della sesta puntata

Martedì 1° giugno, su Sky e Now, torna il dating show che ribalta i tradizionali step delle relazioni sentimentali. La 31enne Dalila, aspirante personal trainer, accoglierà in casa cinque pretendenti

Andrà in onda martedì 1º giugno la sesta puntata di "Cinque ragazzi per me": protagonista la 31enne Dalila originaria di Milano ma residente a Lugano, studia per diventare personal trainer e gestisce un bar ristorante alla ricercadella sua anima gemella.

Per farlo, come da tradizione dello show, ospiterà in casa cinque ragazzi che fanno sul serio e vogliono trovare una compagna fissa. Un primo appuntamento particolarissimo, ma anche il migliore della loro vita, con la grande speranza che possa nascere una storia d’amore. Per alcuni giorni, infatti, Dalila e i ragazzi condivideranno ogni momento della giornata, e i cinque proveranno a essere il più possibile diretti e spontanei per poter far colpo su di lei. Col passare delle ore, sarà proprio la single a decidere chi eliminare dall’appartamento: uno dopo l’altro i ragazzi dovranno uscire di casa, finché non rimarrà solo quello con cui Dalila sarà pronta ad avere una relazione.

I protagonisti del sesto episodio

Dalila e? una ragazza energica, spigliata e con la battuta sempre pronta. Dopo la separazione dei genitori, ha deciso di vivere con il padre e il fratello: per questo è abituata a stare in mezzo agli uomini, tanto che i suoi migliori amici sono quasi tutti uomini, e per lei e? importante che il compagno accetti questo suo lato e non ne sia geloso. Da quattro anni vive e lavora a Lugano dove gestisce un bar ristorante. Single da un anno, ha avuto una storia di 4 anni con un ragazzo con cui aveva aperto una palestra. Nonostante la fine della storia, Dalila continua a coltivare il suo sogno di diventare personal trainer. I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono: