The Sandman: il trailer della nuova serie Netflix apre le porte del mondo dei sogni

The Sandman ha il suo trailer ufficiale. La nuova serie dark fantasy di Netflix si è mostrata, per la prima volta, al pubblico della piattaforma di streaming con le prime immagini in anteprima che trasportano immediatamente nel mondo dei sogni. Tratta dall'iconico fumetto di Neil Gaiman e divisa in dieci episodi, The Sandman è uno dei nuovi titoli Netflix più attesi di quest'anno e, stando a quanto mostra il suo trailer, pubblicato in occasione del San Dieto Comic Con, sembra promettere davvero bene.

Qui il trailer di The Sandman

Qual è la trama di The Sandman

In The Sandman è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.

Chi c'è nel cast di The Sandman

Tom Sturridge, cioè Morfeo, sarà affiancato nel cast della serie da Gwendoline Christie come Lucifero, Vivienne Acheampong che sarà Lucienne, la bibliotecaria della biblioteca del sogn, Boyd Holbrook come il Corinzio, Charles Dance nelle vesti di Roderick Burgess, Asim Chaudhry come Abele, Sanjeev Bhaskar come Caino, Kirby Howell-Baptiste nei panni di Sogno, Mason Alexander Park nel ruolo del personaggio non binario Desiderio, Donna Preston come Disperazione, Razane Jammal come Lyta Hall, Joely Richardson nel ruolo di Ethel Cripps, Niamh Walsh come Ethel Cripps giovane, David Thewlis come John Dee, Kyo Ra nel ruolo di Rose Walker, Patton Oswalt nei panni di Matthew il Corvo, Stephen Fry come Gilbert, Jenna Coleman come Johanna Constantine e Sandra James Young nel ruolo di Unity Kincaid.

Quando esce The Sandman su Netflix

The Sandman farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 5 agosto 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio