I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo terzo weekend di ottobre.

Tra la terza stagione di You che vedrà Joe alle prese con una misteriosa vicina di casa che lo ossessionerà, la seconda stagione de Il club delle babysitter e il nuovo film Mio fratello, mia sorella con Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna del crime, un leggero e divertente fine settimana in compagnia di u gruppo di ragazze alle prese con primi amori, amicizie e la scoperta della loro personalità o una serata introspettiva con due fratelli che si ritrovano dopo essersi persi.

Per un weekend con il fiato sospeso: You 3

Il primo consiglio streaming di questo weekend è la terza stagione di You, il thriller psicologico con Penn Badgley e Victoria Pedretti, tratto dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes che torna dopo due stagioni di successo. Cosa dobbiamo aspettarci da You 3? Per ora sappiamo che la terza stagione di You riprenderà il racconto della storia di Joe e Love, sposati, con un figlio nella loro vita a San Francisco. Joe è alle prese con un nuovo ruolo, cioè quella di marito e papà due esperienze che lo hanno, senza dubbio, cambiato. Ma questo matrimonio apparentemente perfetto potrebbe trasfomarsi in una prigione. Riuscirà Joe a non restare incastrato? Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi dove non mancherà sangue, omicidi, cadaveri e anche una nuova vicina, Natalie che si imbatterà in Joe, per sua sfortuna. Ma staremo a vedere!

Per un fine settimana romantico: Il club delle babysitter 2

Passiamo al secondo consiglio streaming di questa settimana: Il Club delle babysitter 2. Chi non si ricorda questo bestseller di Ann M. Martin, icona degli anni '90 diventato, poi, serie tv Netflix? Si tratta di una dramedy contemporaneo che segue l'amicizia e le avventure di sette ragazzine a capo di un'agenzia di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut. Quando la domanda cresce, le fondatrici Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer decidono di reclutare Mallory Pike e Jessi Ramsey. Tra nuovi clienti e relazioni, momenti di scoperta personale e lezioni importanti, il club continuerà ad accompagnarle anche in questo nuovo anno.

Per una serata introspettiva: Mio fratello, mia sorella

L'ultimo consiglio Netflix di questo weekend è il nuovo film con Claudia Pandolfi, Alessandro Preziosi e Ludovica Martino, Mio fratello, mia sorella. La storia raccontata da questo lungometraggio è quella di due fratelli, Nick e Tesla, che perdono il padre e si ritrovano costretti a vivere nella stessa casa con i figli di lei cercando di superare le divergenze per diventare una famiglia.

E voi, di cosa avete voglia questo weekend?